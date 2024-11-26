На Пушкинской аллее в Ростове перегорели уличные фонари

- Здравствуйте! Прошу обратить внимание на два неработающих фонарных столба, расположенных на перекрёстке на улице Пушкинской, 155. Необходимо восстановить их работоспособность, — сообщил житель Ростова.

Фото: Благоустройство города

В Ростове в центральной части города возникли проблемы с освещением. Об этом стало известно от одного из жителей города, который поделился информацией на сайте «Благоустройство города».По словам горожанина, фонари перестали работать в районе публичной библиотеки. Причины неисправности пока не известны. Вместе с уличными фонарями погасли и декоративные гирлянды.В последнее время в центре города все чаще возникают проблемы с уличным освещением. Ранее в редакцию Donday обратилась жительница города. Она сообщила, что на Пушкинской аллее оборвалась гирлянда, и оголенные провода лежали прямо на земле.Этим летом жители Ростова заметили, что на некоторых участках аллеи не работает уличное освещение. С приходом холодов ситуация ухудшилась: освещение стало работать всё хуже и хуже.