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В Красному Сулине прошли похороны сотрудника ДПС, погибшего в аварии

В Красному Сулине прошли похороны сотрудника ДПС, погибшего в аварии
В Красном Сулине Ростовской области прошли похороны погибшего в жуткой аварии сотрудника ГИБДД. Траурное мероприятие прошло 12 февраля.

В последний путь его провожали десятки коллег. В церкви прошло отпевание, а затем патрульные машины в колонне направились на кладбище, где полицейские предали тело погибшего земле.

Напомним, что трагедия произошла 10 февраля. Водитель автомобиля «ГАЗ Некст» столкнулся с грузовиком «Фотон». От удара отечественный автомобиль вылетел с трассы и врезался в «Мерседес», который стоял на обочине. В это время сотрудник ГИБДД проверял документы у водителя иномарки.

Полицейский оказался под колесами машины и получил серьезные травмы, от которых скончался в больнице.
Фото: Дондей
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