В Красному Сулине прошли похороны сотрудника ДПС, погибшего в аварии

Фото: Дондей

В Красном Сулине Ростовской области прошли похороны погибшего в жуткой аварии сотрудника ГИБДД. Траурное мероприятие прошло 12 февраля.В последний путь его провожали десятки коллег. В церкви прошло отпевание, а затем патрульные машины в колонне направились на кладбище, где полицейские предали тело погибшего земле.Напомним, что трагедия произошла 10 февраля. Водитель автомобиля «ГАЗ Некст» столкнулся с грузовиком «Фотон». От удара отечественный автомобиль вылетел с трассы и врезался в «Мерседес», который стоял на обочине. В это время сотрудник ГИБДД проверял документы у водителя иномарки.Полицейский оказался под колесами машины и получил серьезные травмы, от которых скончался в больнице.