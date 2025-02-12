EXEED: создан для тех, кто выбирает лучшее
Премиальный бренд EXEED, вдохновленный передовыми технологиями и опытом ведущих мировых производителей, сочетает инновационные решения, высокий уровень комфорта и безопасности. Название бренда символизирует стремление к совершенству и выход за привычные рамки автомобилестроения. Разработкой дизайна и инженерных решений занимаются ведущие специалисты из Европы и Китая, что позволяет создавать автомобили, соответствующие мировым стандартам.
Знаменательно, что сразу две модели EXEED — LX и RX — вошли в пятерку самых продаваемых автомобилей премиум-сегмента в России в 2024 году, согласно отчету аналитического агентства АВТОСТАТ.
Модельный ряд EXEED
EXEED LX: компактный и стильный
Это младшая модель в линейке, которая сочетает в себе динамичный дизайн, высокую технологичность и продуманную эргономику. Компактный кроссовер ориентирован на активных городских жителей, которым важны стиль, комфорт и современное оснащение.
Основные характеристики EXEED LX:
●Двигатели: турбированный 1.5 TGDI (147 л.с., 210 Нм) или 1.6 TGDI (186 л.с., 275 Нм).
●Трансмиссии: вариатор или 7-ступенчатая роботизированная КПП.
●Привод: передний или полный.
●Современная мультимедийная система с большим сенсорным экраном.
●Богатый набор систем безопасности и помощи водителю.
EXEED RX: спортивный и динамичный
Это уникальная модель в линейке, сочетающая в себе спортивный характер и передовые технологии в кузове кросс-купе. RX отличается агрессивным дизайном с покатой крышей и выразительной передней частью.
Основные характеристики EXEED RX:
●Двигатели: 2.0 TGDI (197 л.с. и 375 Нм) или 2.0 TGDI (249 л.с. и 385 Нм).
●Трансмиссии: 7-ступенчатая роботизированная или 8-ступенчатая гидротрансформаторная КПП.
●Привод: полный во всех комплектациях.
●Подвеска CDC с регулируемой жесткостью амортизаторов.
●Передовые системы помощи водителю.
●Премиальные материалы отделки интерьера.
EXEED TXL: универсальный и комфортный
Среднеразмерный кроссовер, ориентированный на семейных покупателей и тех, кто ценит простор и комфорт в поездках. Модель сочетает в себе элегантный дизайн, богатое оснащение и высокий уровень безопасности.
Основные характеристики EXEED TXL:
●Двигатели: 1.6 TGDI (194 л.с. и 275 Нм) или 2.0 TGDI (197 л.с. и 375 Нм).
●Трансмиссии: 7-ступенчатая роботизированная или 8-ступенчатая гидротрансформаторная КПП.
●Привод: полный.
●Увеличенная колесная база для просторного салона.
●Премиальная акустическая система.
EXEED VX: флагман для максимального комфорта
Флагман линейки — полноразмерный кроссовер с трехрядной компоновкой салона. Предлагает максимальный уровень комфорта, роскоши и технологий.
Основные характеристики EXEED VX:
●Двигатель: 2.0 TGDI (249 л.с. и 385 Нм).
●Трансмиссия: 8-ступенчатая гидротрансформаторная КПП.
●Привод: полный.
●Вместительный салон на 6 или 7 мест.
●Продвинутый климат-контроль с ионизацией и ароматизацией воздуха.
Но это еще не все
Будучи уверенным в своем превосходстве, EXEED предлагает уникальные гарантийные обязательства на протяжении 7 лет или 200 000 км пробега.
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