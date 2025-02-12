Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Под Ростовом женщина выпала из маршрутки и получила сотрясение мозга

Под Ростовом женщина выпала из маршрутки и получила сотрясение мозга
Жительница Батайска Ростовской области выпала из маршрутки №212. Инцидент случился 29 января. Батайчанка рассказала о подробностях произошедшего порталу «Батайское время».

Как сообщила Елена, происшествие случилось на пересечении улиц Грузинской и Ставропольской. В тот день она ехала на работу и зашла в маршрутку №212.

- Водитель спешил тронуться, так как ехал еще один автобус, с которым они устроили гонки. В это время дверь не успела закрыться и я выпала из транспорта прямо под маршрутку,- рассказала батайчанка.

Водитель маршрутки отвез женщину в больницу и обещал оплатить лечение.

В больнице Елене поставили диагноз сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма. Кроме этого, водитель, который обещал оплатить все лечение, внезапно.

Если вы видели момент аварии или находились в той самой маршрутке №212 , связаться с пострадавшей можно по номеру телефона 8-961-288-22-65.
Фото: Батайское время
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.