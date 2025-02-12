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Под Тулой при пожаре погиб 44-летний уроженец Ростовской области

Под Тулой при пожаре погиб 44-летний уроженец Ростовской области
В Новомосковске Тульской области 11 февраля произошел пожар в торговом павильоне. В результате ЧП погиб 44-летний уроженец Донецка Ростовской области. Об этом пишет издание DonDay.

Станислав П. работал в одном из магазинов. В начале смены в соседнем помещении вспыхнул огонь. Пламя за считанные минуты охватило около 100 квадратных метров.

Прибывшие спасатели эвакуировали двух человек. Станислав был одним из них. Мужчина получил серьезные ожоги. Его передали сотрудникам «скорой». Несмотря на оказанную помощь, он скончался.
Фото: МЧС
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