В Ростовской области мужчина избил знакомого палкой и ударил полицейского

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В Ростовской области мужчина предстанет перед судом за избиение знакомого и нападение на полицейского. Его обвиняют по статьям: «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», «Применение насилия в отношении представителя власти», «Уклонение от административного надзора».По версии следствия, в декабре 2023 года мужчина находился в Морозовске. Он выпил спиртного и напал на знакомого с палкой. Находясь в таком состоянии он нанес ему несколько ударов по различным частям туловища. Пострадавший после драки обратился в больницу.В марте 2024 года мужчина снова попытался избить неприятеля. Очевидцы вызвали на место участкового. И тогда злоумышленник нанес полицейскому удар.Кроме того, ранее мужчина был осужден за кражу и не соблюдал административные ограничения. Дело направили в суд для рассмотрения.