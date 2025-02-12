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Погибший в аварии в Ростовской области сотрудник ДПС жил с родителями и младшим братом

Погибший в аварии в Ростовской области сотрудник ДПС жил с родителями и младшим братом
Стало известно имя сотрудника ГИБДД, погибшего в трагическом ДТП на Аютинском посту в Ростовской области.

Руслан Кобзарев, 34-летний холостой мужчина, жил с родителями и младшим братом. В органы внутренних дел он пришел в 2019 году, а в марте 2024 года перешел в ГИБДД. За время службы Руслан неоднократно получал награды за профессионализм и ответственное отношение к работе.

Напомним, 10 февраля он находился на посту и проверял документы у водителя «Мерседеса». В это время водитель автомобиля «ГАЗ Некст» столкнулся с грузовиком «Фотон». От удара «ГАЗ» вылетел с трассы и врезался в «Мерседес», припаркованный на обочине. Руслан попал под колеса авто. К сожалению, в больнице он скончался от полученных травм.

На похороны Руслана пришли более 70 его коллег, а также руководство и сотрудники различных подразделений Госавтоинспекции. Прощание прошло 12 февраля на городском Красносулинском кладбище.
Фото: Соцсети.
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