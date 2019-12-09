Благотворительный проект азовчанки Алины Санько вошел в топ-20 на «Мисс мира-2019»



Благотворительный проект азовчанки Алины Санько вошел в двадцатку лучших на конкурсе «Мисс мира-2019». Красавица уже прошла отборочный тур и вошла в ТОП-40 претенденток на звание самой красивой женщины мира. Основной этап конкурса пройдет 14 декабря в Лондоне.



Проект Санько реализовывала вместе с благотворительным фондом «Подсолнух». Организация помогает детям и взрослым с первичным иммунодефицитом и аутоиммунными заболеваниями. Алина не раз навещала детей в больнице и проводила для них художественные мастер-классы.







В ролике для «Мисс мира-2019» донская красавица рассказала о проделанной совместно с фондом работе. Искренность конкурсантки оценили по достоинству. Видео Санько оказалось в двадцатке лучших.



– Прямо сейчас мы смотрим благотворительные ролики, и наш проект попал в топ-20! Я так счастлива! – обрадовала поклонников Санько в своем «Инстаграме».



Напомним, основной конкурс «Мисс мира» пройдет 14 декабря в Лондоне. Алина будет выступать первой во второй группе. Девушка поборется за звание мировой красавицы с 89 участницами из разных стран.



Возможность представлять Россию на таком масштабном конкурсе Алине позволила победа в апреле 2019 года в конкурсе «Мисс Россия-2019». Азовчанка получила корону из белого золота и подарки от спонсоров.