Благотворительные деньги разделят поровну между жильцами дома в Шахтах, где произошел взрыв





В Шахтах определились с порядком распределения денег, перечисленных неравнодушными людьми в качестве помощи жильцам дома, в котором произошёл взрыв газа.



Решение было принято на встрече собственников квартир с главой города Андреем Ковалевым, сообщает DonDay Шахты. Всего на благотворительный счёт поступило 6 миллионов 395 тысяч рублей. Присутствующим предложили проголосовать за принцип распределения средств. Большинство выбрали равное распределение суммы на всех жильцов первого подъезда. Однако решение не было принято единогласно.



Против выступили владельцы квартир на верхних этажах, которые пострадали сильнее остальных.

- Как бы мы, владельцы квартир на 7-м, 8-м, 9-м этажах, ни возмущались, что нас по количеству изначально меньше и голосование исходно нечестное, как бы ни просили создать комиссию по оценке ущерба, никто нас не слышал! - рассказала одна из потерпевших. - Естественно, большинство проголосовали за то, чтобы средства разделить поровну на всех. А большинство - это весь 1-й подъезд пятиэтажки и с 1-го по 6-й этажи девятиэтажки, которые спокойно закрыли свои квартиры, у них внутри все целое, - и нас против них три этажа.



Тем не менее было принято решение разделить сумму на всех жильцов в равных долях. Таким образом владельцы квартир получат по 139 тысяч рублей. Деньги переведут шахтинцам после того, как они откроют счёт в банке.



Во время встречи собравшиеся также решили, что средства должны быть перечислены до завершения капитального восстановительного ремонта в доме, где произошел взрыв.