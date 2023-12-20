Билетов на поездку из Москвы в Ростов и обратно не осталось
Билетов на транспорт сообщением Москва – Ростов практически не осталось. О том, сколько стоит поездка в столицу и на чем туда добираться, сообщил DonDay.ru.
Пару лет назад накануне Нового года можно было добираться еще самолетами. Ежедневно аэропорт Платов обслуживал около 8 800 человек, из которых половина направлялись в Москву или обратно. Однако с февраля 2022-го аэропорт Платов закрыт. Поэтому снизить нагрузку на наземный транспорт нет возможности.
Ростов – Москва
Поехать в Москву на поезде 29 декабря можно только на плацкартной полке (осталось одно место!) за 3 500 рублей при средней стоимости в другие дни около 2 500 либо в СВ за 11 500 рублей (тоже одно место!). На следующий день билеты доступны только на поздние рейсы. Пассажиры отправятся в путь после 23:00 и прибудут в столицу через сутки, практически под бой курантов. Мало кто хочет праздновать Новый год в общественном транспорте. Поэтому на эти рейсы пока достаточно билетов. В продаже есть сотни мест по цене от 3 000 до 10 000 рублей, в зависимости от класса вагона. На рейсы 31 декабря выбор мест на любой вкус. В свободной продаже — более трех тысяч билетов. Цены варьируются от 2 700 рублей в плацкартном вагоне до 49 000 в купе-люкс.
На первые дни января билеты уже разобрали. На сайте насчитывается около 50-100 мест плацкарта и 100-200 купе. Ближе к Рождеству количество билетов уменьшается. Например, на 6-7 января их нет совсем. На следующий день можно уехать в вагоне купе (пять мест) стоимостью 6 000 рублей или в СВ (два места) за 16 000 рублей. Немного билетов и на 9 января. Плацкарт — около 30, купе — в районе 50 и люкс — 4. Проблемы с билетами закончатся 10 января. Тогда же снизятся и цены. Плацкарт будет стоить 2 600 за билет, купе — 2 800.
На автобусе можно добраться со старого Пригородного вокзала за 1 700 рублей. С 27 декабря по 7 января цены вырастут до 3 000 рублей, а с 8-го числа вернутся к 1 700. Намного больше увеличатся цены на рейс, который отправляется в Москву от ТЦ «Мега». На 23 декабря билеты стоят 1 800 рублей, а со следующего дня постепенно увеличиваются. К 27-28 декабря стоимость достигнет 7 000 рублей. Примерно такие же цены остаются 30 декабря. Накануне Нового года можно найти места за 2 300 рублей, но большинство из них — в районе 4 000. Выгоднее всего ехать 1 января. В этот день есть билеты за 2 000 рублей. Правда, половина из них уже раскуплена. В остальные дни цены снова упадут до 2 000. Единственное исключение — 8 января. После Рождества, на которое не осталось билетов совсем, их цена поднимется до 5 700.
Если брать билет прямо на автовокзале Ростова, цены окажутся еще выше. Без всякого ажиотажа уехать сегодня в столицу стоит 2 500 рублей. Хотя год назад стоимость не достигала даже 2 000 рублей (можно было найти билеты за 1 000-1 200 рублей).
Такой скачок цен объясняется подорожанием дизельного топлива и запчастей. Кроме того, путь в Москву лежит через платную трассу. И в этом году там стало еще больше платных участков.
Москва – Ростов
Попасть из Москвы в Ростов тоже будет затруднительно. Накануне новогодних каникул билетов по этому направлению еще меньше. Есть одно плацкартное место за 4 700 рублей (когда обычно — около 2 200), 12 верхних мест в купе за 3 400 рублей и 2 места в вагоне люкс за 108 000 рублей. С 27 по 29 декабря билетов нет совсем — только места для инвалидов. А на поезда 30 декабря есть порядка 50 билетов на плацкартную полку и 8 — в купе.
В канун Нового года, 31 декабря, шансов уехать больше. На сайте РЖД представлены более 1 000 билетов плацкарта, чуть меньше 1 000 — купе и еще около 20 — в СВ и люксе. Отправиться в Ростов 1 января можно за 3 000 рублей на плацкарте, за 3 400 — в купе или за 14 500 — в СВ. Люкс в этот день доступен только за 108 000 рублей. Следующие несколько дней места предлагают по той же цене. Однако билетов будет уже меньше. С 2 по 5 января ежедневно есть от 150 до 700 мест на плацкарт, от 300 до 900 в купе, несколько СВ и люксов. С 6 по 8 января имеются пара десятков билетов плацкарта, пара сотен в купе, пять билетов в СВ и восемь в люкс. С 9 января количество свободных мест на поездах Москва – Ростов снова увеличится. Их стоимость составит от 2 600 рублей за плацкарт и купе и от 9 000 рублей — за СВ.
На автобусах тоже вырастут цены по этому направлению. При обычной цене в 1 800-2 500 рублей под Новый год вас отвезут из Москвы в Ростов за 7 500 рублей. Чуть дешевле можно добраться в донскую столицу за неделю до праздника. Например, 25 декабря в продаже есть места за 3 500 рублей. Чем ближе к 31 числу, тем дороже стоимость. С 28 по 30 декабря за поездку попросят 7 500, а некоторые перевозчики — и все 10 000 рублей. На 31 декабря пока нельзя забронировать билеты. Либо их разобрали, либо перевозчики не стали их выставлять на продажу заранее. С 1 по 3 января билеты стоят 3 500 рублей, а после 4 числа — 1 800.