Батайские волонтеры показали, в каком состоянии находится собака, проткнутая прутом
Волонтеры из Батайска показали, в каком состоянии находится собака, которую насквозь проткнули арматурой. Фото и видео из ветклини опубликовал DonDay.ru.
По словам зоозащитников, жизненно важные органы, к счастью, не задеты. Однако травмы оказались серьезными. Сейчас ветеринары обрабатывают раны и дают псу антибиотики.
Животное с торчащим из спины железным прутом обнаружили в центре Батайска 23 ноября. Пес сидел на улице Кирова, недалеко от парка, жалобно скулил и дрожал от боли и холода. Арматура прошла через тело бедняги насквозь и вышла в районе бедра.
Прохожие не смогли бросить четвероногого в беде. Они завернули раненого пса в плед и отвезли в ветклинику. Там врачи вытащили металлический прут.
Волонтеры написали заявление в полицию.
— Правоохранители сказали, что будут камеры смотреть, — добавила Оксана Свиридова.
Однако надежд на стражей порядка у зоозащитников немного. Как показывает практика, большинство подобных случаев бесчеловечной жестокости по отношению к братьям нашим меньшим остаются безнаказанными.
Горожане волнуются за раненого четвероногого. Как оказалось, пес — завсегдатай местного парка: многие его встречали там и никакой агрессии за ним не замечали. Кому он мог настолько насолить, чтобы его безжалостно пронзили, остается загадкой.
Пока ветеринары занимаются лечением пса, зоозащитники ищут пациенту дом и любящих хозяев. Если вы хотите обрести преданного друга, позвоните по номеру: +7-918-531-88-61 (Оксана).