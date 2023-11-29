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Батайские волонтеры показали, в каком состоянии находится собака, проткнутая прутом

Батайские волонтеры показали, в каком состоянии находится собака, проткнутая прутом
Волонтеры из Батайска показали, в каком состоянии находится собака, которую насквозь проткнули арматурой. Фото и видео из ветклини опубликовал DonDay.ru.

По словам зоозащитников, жизненно важные органы, к счастью, не задеты. Однако травмы оказались серьезными. Сейчас ветеринары обрабатывают раны и дают псу антибиотики.

Животное с торчащим из спины железным прутом обнаружили в центре Батайска 23 ноября. Пес сидел на улице Кирова, недалеко от парка, жалобно скулил и дрожал от боли и холода. Арматура прошла через тело бедняги насквозь и вышла в районе бедра.

Прохожие не смогли бросить четвероногого в беде. Они завернули раненого пса в плед и отвезли в ветклинику. Там врачи вытащили металлический прут.

Волонтеры написали заявление в полицию.

— Правоохранители сказали, что будут камеры смотреть, — добавила Оксана Свиридова.

Однако надежд на стражей порядка у зоозащитников немного. Как показывает практика, большинство подобных случаев бесчеловечной жестокости по отношению к братьям нашим меньшим остаются безнаказанными.

Горожане волнуются за раненого четвероногого. Как оказалось, пес — завсегдатай местного парка: многие его встречали там и никакой агрессии за ним не замечали. Кому он мог настолько насолить, чтобы его безжалостно пронзили, остается загадкой.

Пока ветеринары занимаются лечением пса, зоозащитники ищут пациенту дом и любящих хозяев. Если вы хотите обрести преданного друга, позвоните по номеру: +7-918-531-88-61 (Оксана).
Фото: Батайские волонтеры.
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