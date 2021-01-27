Батайчанин взял в долг у экс-возлюбленной, объявив себя мертвым
В Батайске 46-летний мужчина объявил себя мертвым и взял крупную сумму в долг у бывшей возлюбленной. Городской суд рассмотрит дело Андрея Лима по статье «Кража» 3 февраля.
Отец потерпевшей обратился в редакцию Battime.ru. Он рассказал, что его дочь Елена прекратила отношения с подсудимым три года назад. Однако в сентябре 2020 года бывший парень обратился к ней за финансовой помощью. Андрей попросил взять для него 252 тысячи в кредит, объясняя это тратами на лечение матери, похороны отца и содержание беременной девушки.
Елена оформила на себя кредит, выплаты которого за пять лет составляли почти 400 тысяч рублей. Она взяла с мужчины расписку и отдала деньги. После этого Андрей нахамил бывшей возлюбленной и исчез.
Девушка рассказала о случившемся отцу. Мужчина поехал в деревню, где живет мать Лима. Выяснилось, что Андрей скончался еще в 2019 году. А соседка рассказала, что у старушки трое сыновей.
Оказалось, что Андрей Лим украл у своей беременной девушки деньги, а та написала заявление в полицию. После чего на мужчину завели уголовное дело, которое рассмотрят в суде.