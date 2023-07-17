В Азовское море упал самолет Су-25
На территории Краснодарского края упал самолет. ЧП случилось 17 июля в районе Ейска. Об этом сообщает издание Югополис.
Самолет, похожий на Су-25, потерпел крушение на северо-востоке Азовского моря. Перед падением в воду пилот успел катапультироваться. На месте происшествия уже работают сотрудники экстренных служб и правоохранители. Специалисты пытаются вытащить воздушное судно на поверхность.
Официальных комментариев специализированных ведомств по этому поводу пока не было.