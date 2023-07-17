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В Азовское море упал самолет Су-25

В Азовское море упал самолет Су-25
На территории Краснодарского края упал самолет. ЧП случилось 17 июля в районе Ейска. Об этом сообщает издание Югополис.

Самолет, похожий на Су-25, потерпел крушение на северо-востоке Азовского моря. Перед падением в воду пилот успел катапультироваться. На месте происшествия уже работают сотрудники экстренных служб и правоохранители. Специалисты пытаются вытащить воздушное судно на поверхность.

Официальных комментариев специализированных ведомств по этому поводу пока не было.
Фото: СоцСети
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