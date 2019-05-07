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Азовский межрайонный прокурор в 2018 году заработал около миллиона рублей

Азовский межрайонный прокурор в 2018 году заработал около миллиона рублей
Азовский межрайонный прокурор отчитался о своих доходах. За 2018 год Аслан Джиоев заработал один миллион сто тысяч рублей.

В его собственности находятся участок для парковки машины и часть автостоянки. Супруга прокурора в 2018-м заработала всего 127 тысяч рублей. В собственности у нее находятся квартира площадью 140,3 квадратных метра и автомобиль «Фольксваген Туарег».

Напомним, Аслан Джиоев пришел на пост Азовского межрайонного прокурора в 2018 году. Ранее он занимал должности следователя, старшего следователя прокуратуры Ворошиловского района Ростова-на-Дону, старшего следователя отдела по расследованию умышленных убийств и бандитизма следственного управления прокуратуры области. Был заместителем прокурора Усть-Донецкого района, Железнодорожного и Кировского районов Ростова-на-Дону. С 2013 года до нового назначения Аслан Джиоев возглавлял прокуратуру города Батайска.

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