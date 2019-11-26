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Азовские археологи рассказали о необычных предметах, найденных во дворе музея

Азовские археологи рассказали о необычных предметах, найденных во дворе музея
Археологи города Азова, насчитывающего многовековую историю, продолжают рассказывать о необычных находках времён Золотой Орды. При раскопках во дворе музея-заповедника они обнаружили котлы, внешний вид которых сильно отличается от того, что учёные находили ранее.

Изделия выполнены представителями этнической группы, которые приехали из Средней Азии. Сначала они поселились в золотоордынском городе Болгар (территория нынешнего Татарстана), затем разъехались по другим городам.

- Жили они и на территории Азака, причём одна из общин обитала там, где сейчас стоит наш музей, - добавил завотделом археологии Андрей Масловский. - Любая этническая группа усваивала культуру того города, в котором она жила. Однако некоторые группы, несмотря на длительное пребывание на чужой территории, сохраняли этническую специфику. Один из примеров — эти котлы.

Изделия выполнены довольно грубо, техника выполнения сильно отличается от той, которой пользовались мастера Восточной Европы.

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