Азовские археологи рассказали о необычных предметах, найденных во дворе музея



Археологи города Азова, насчитывающего многовековую историю, продолжают рассказывать о необычных находках времён Золотой Орды. При раскопках во дворе музея-заповедника они обнаружили котлы, внешний вид которых сильно отличается от того, что учёные находили ранее.



Изделия выполнены представителями этнической группы, которые приехали из Средней Азии. Сначала они поселились в золотоордынском городе Болгар (территория нынешнего Татарстана), затем разъехались по другим городам.



- Жили они и на территории Азака, причём одна из общин обитала там, где сейчас стоит наш музей, - добавил завотделом археологии Андрей Масловский. - Любая этническая группа усваивала культуру того города, в котором она жила. Однако некоторые группы, несмотря на длительное пребывание на чужой территории, сохраняли этническую специфику. Один из примеров — эти котлы.



Изделия выполнены довольно грубо, техника выполнения сильно отличается от той, которой пользовались мастера Восточной Европы.

