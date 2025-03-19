«Азимут» не добился заявленной компенсации за повреждение самолета в «Пулково»

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АО «Авиакомпания Азимут» не смогло добиться заявленной компенсации от ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» (ВВСС). Донская компания проиграла апелляцию по делу 18 марта.История судебного разбирательства началась еще весной 2024 года. Авиаперевозчик подал иск с требованием выплатить 659 тысяч рублей за повреждение самолета. Поводом для этого стал инцидент, который случился в мае 2021 года.Тогда в аэропорту «Пулково» во время подготовки «Сухого Суперджета» к полету на его входной двери обнаружили странный загиб. Позже выяснилось, что дверь случайно деформировал сотрудник «ВВСС» во время операции по уборке козырька пассажирского трапа.В декабре 2024 года арбитражный суд встал на сторону «Азимута». Однако удовлетворил иск частично — взыскал с оператора «Пулково» 205 тысяч рублей.Перевозчик не согласился с решением и попытался его обжаловать. Однако в апелляционной инстанции также остались непреклонны.