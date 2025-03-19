В Ростове в ЮФУ студентка ходила на пары, несмотря на болезнь туберкулезом

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В Ростове-на-Дону в Южном федеральном университете одна из студенток, как стало известно изданию DonDay, продолжала посещать лекции, будучи больной туберкулезом.Студентка была зачислена в университет в начале весны. Однако она редко появлялась на парах, вероятно, из-за своего плохого самочувствия. Ее посещения занятий были нерегулярными, но она все же иногда присутствовала на лекциях и взаимодействовала с одногруппниками. Через две недели после начала обучения девушка внезапно перестала появляться в университете. Позднее администрация узнала о ее заболевании туберкулезом.В учебных помещениях, где она находилась, были проведены санитарные мероприятия. Кроме того, всем, кто мог иметь контакт с больной, включая студентов и сотрудников, рекомендовано пройти флюорографическое обследование.Введение карантинных мер руководство университета не посчитало нужным.