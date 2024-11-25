Ущерб после возгорания самолета «Азимута» в Турции оценили в 1 млн рублей

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Специалисты оценили ущерб после происшествия с самолетом донской компании «Азимут» в Турции. По информации Западного межрегионального СУ на транспорте СК России, он составил не менее одного миллиона рублей.Каким образом проводились расчеты, в ведомстве не сообщили. Предварительная сумма могла сложиться после осмотра поврежденного фюзеляжа. Это основная часть самолета, где размещаются пассажиры, экипаж и груз. По версии следствия, корпус загорелся после грубой посадки воздушного судна.Не исключено, что по ходу расследования сумма ущерба может вырасти. Как минимум авиакомпания теряет потенциальную прибыль из-за отсутствия своего лайнера на линии. Если восстановить самолет не получится, сумма вовсе составит полную стоимость «Суперджета» — около 15 миллионов долларов, или полтора миллиарда рублей.Происшествие случилось 24 ноября в аэропорту Антальи. Во время жесткой посадки самолета на борту находился 91 человек. Из них 87 — пассажиры, остальные — члены экипажа. Всех их удалось эвакуировать из горящего самолета по надувным трапам. К счастью, обошлось без пострадавших. Всем пассажирам, которые были в самолете, пообещали компенсацию в 100 тысяч рублей.По факту произошедшего ЧП возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».