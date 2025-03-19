Дебиторскую задолженность донского ООО «Брисив» продают на торгах

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Дебиторскую задолженность ООО «Брисив» продают с молотка. Лот оценили почти в полтора миллиона рублей.На аукционе оказались права требования к строительной компании ООО «Спецстроймеханизация». Покупатель получит возможность требовать с ростовской организации 1,3 миллиона рублей. Эту сумму застройщик задолжал еще в 2016 году за перевозку грузов.Заявки на участие в торгах принимаются с 17 марта по 21 апреля.ООО «Брисив» было основано в Ростове в 2014 году. Компания более шести лет занималась оптовой торговлей машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства. Весной 2021 года ее признали банкротом из-за финансовых трудностей.