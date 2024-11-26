Причину возгорания донского самолета «Азимута» в Турции установили специалисты

— Воспламенилось топливо из-за деформации топливного бака, которое вытекло на бетон, где и происходило горение, — сообщил руководитель ТАСС.

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Стала известна причина возгорания донского самолета компании «Азимут» в Анталье. Причину назвал исполнительный директор авиакомпании «Азимут» Эдуард Теплицкий.Напомним, 24 ноября самолет Sukhoi Superjet 100, принадлежащий авиакомпании «Азимут», следовавший рейсом из Москвы в Ростов-на-Дону, совершил аварийную посадку. На борту находился 91 человек, включая четырех членов экипажа.Сразу после приземления в салоне появился дым, пассажиры увидели огонь снаружи и начали паниковать. Некоторые отмечали, что начались паника и давка. Вскоре на место происшествия прибыли пожарные. Они потушили огонь, после чего пассажиров эвакуировали. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.Ущерб от происшествия составил около 1 миллиона рублей. После случившегося авиакомпания «Азимут» пообещала пассажирам компенсацию в размере 100 тысяч рублей.