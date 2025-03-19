Футболист «Ростова» Рустам Ятимов не сможет сыграть за сборную из-за травмы

Фото: ФК Ростов

Футболист «Ростова» Рустам Ятимов не сможет сыграть за национальную команду из-за травмы спины. Об этом стало известно от Федерации футбола Таджикистана.Ранее вратарь Рустам Ятимов получил вызов в национальную сборную Таджикистана. Однако в ходе медицинского обследования у него было выявлено повреждение, полученное в ходе матча за «Ростов».«Тренерский штаб сборной Таджикистана решил не рисковать здоровьем игрока и желает ему скорейшего выздоровления», — сообщается в официальном заявлении.К сожалению, из-за травмы футболист не сможет принять участие в мартовских матчах национальной команды. Молодого человека ожидают восстановление и подготовка к игре за донской клуб уже в апреле.