В Азове 52-летний мужчина зарезал своего приятеля

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В Ростовской области произошло ужасное событие: 10 марта 2025 года в садоводческом товариществе «Мичуринец-1» в городе Азове 52-летний мужчина лишил жизни своего знакомого.Согласно предварительным данным следствия, подозреваемый пришел во двор к своему приятелю. На территории дачного участка между ними вспыхнул конфликт, переросший в ожесточенную ссору. В процессе разгоревшейся дискуссии один из участников схватил холодное оружие. Под воздействием сильных эмоций он ударил своего 44-летнего друга ножом в область бедра. Пострадавшего оперативно госпитализировали, но, к сожалению, врачи оказались не в силах его спасти.Следственный комитет Ростовской области сообщил о возбуждении уголовного дела по статье, предусматривающей ответственность за преднамеренное причинение тяжкого вреда здоровью, приведшее к летальному исходу.В случае доказательства вины обвиняемого, ему грозит лишение свободы на срок до пятнадцати лет.