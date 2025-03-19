Летняя оздоровительная кампания охватит более 123 тысяч юных ростовчан
В Ростове-на-Дону на пресс-конференции обсудили подготовку к летней оздоровительной кампании, которая стартует 1 июня - в День защиты детей. В обсуждении приняли участие заместитель главы администрации города по социальным вопросам Виктория Чернышова, начальник Управления образования города Александр Вихтоденко и директор Департамента социальной защиты населения города Виктория Добрицкая.
Как заверила Виктория Чернышова, сейчас организационные мероприятия на завершающей стадии.
- Нам важно, чтобы летний отдых детей был организован на достойном уровне. Чтобы дети могли провести время с интересом и пользой, были под присмотром, - отметила заместитель главы администрации города по социальным вопросам.
В Ростове-на-Дону будут работать летние лагеря при школах, где дети смогут интересно проводить время. В программе — экскурсии, походы в театры и кинотеатры, прогулки по паркам и бассейнам.
В лагерях будут организованы профильные смены: экологические, патриотические, краеведческие, спортивные и другие. Кроме того, будут разработаны дополнительные образовательные программы. Все лагеря начнут работу после проверки Роспотребнадзора.
С 2023 года в Лазаревском районе города Сочи работает Образовательный центр «Смена», который стал эффективной площадкой обучения, воспитания и отдыха детей. Направляют туда лучших участников городских воспитательных проектов, победителей и призеров конкурсов, фестивалей, соревнований. В этом году в Центре бесплатно отдохнут 1 800 детей, - отметил Александр Вихтоденко.
Сироты, дети, оставшиеся без родительской опеки, дети из семей с низким уровнем дохода и дети, чьи родители участвуют в специальной военной операции, могут получить бесплатные путёвки.
Родители имеют возможность самостоятельно приобрести путевки для своих детей, получив впоследствии частичное возмещение их стоимости. Сумма возврата варьируется от 50 до 100 процентов, что зависит от уровня доходов семьи. Детальная информация доступна по указанной ссылке.
Для тех, кто остается в городе на летние каникулы, можно продолжить занятия в кружках и секциях, организованных Домами и Центрами детского творчества.
Планируется, что различными формами летнего отдыха будут охвачены более 123 тысяч юных ростовчан.