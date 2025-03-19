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В результате аварии в Шахтах погиб 47-летний мужчина

В результате аварии в Шахтах погиб 47-летний мужчина
В Шахтах Ростовской области в результате аварии погиб 47-летний мужчина. ДТП случилось вечером 17 марта.

Мужчина возвращался домой с вахты в другом городе. Чтобы подвезти его домой, приехал родственник на автомобиле «Рено Флюенс». Однако около 22:30, когда они ехали по улице Свободной, их авто врезалось в припаркованный «Хендай Палисад».

«Рено» получил механические повреждения, но водитель не пострадал. Издание «КВУ» сообщает, что пассажир получил тяжелые травмы и впоследствии скончался в больнице.
Фото: Госавтоинспекция Ростовской области
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