В результате аварии в Шахтах погиб 47-летний мужчина

Фото: Госавтоинспекция Ростовской области

В Шахтах Ростовской области в результате аварии погиб 47-летний мужчина. ДТП случилось вечером 17 марта.Мужчина возвращался домой с вахты в другом городе. Чтобы подвезти его домой, приехал родственник на автомобиле «Рено Флюенс». Однако около 22:30, когда они ехали по улице Свободной, их авто врезалось в припаркованный «Хендай Палисад».«Рено» получил механические повреждения, но водитель не пострадал. Издание «КВУ» сообщает, что пассажир получил тяжелые травмы и впоследствии скончался в больнице.