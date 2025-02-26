Автомобилисты в Ростове встали в крупные пробки в центре города

Фото: Яндекс.карты

Автомобилисты в Ростове-на-Дону втали в большие пробки в центре города. Заторы образовались днем 26 февраля. По данным Яндекс.карты водители затормозили на проспекте Михаила Нагибина и на улице Ларина.По проспекту М. Нагибина проходят дорожные работы. По этой причине на дороге образовался затор. Протяженность пробки уже достигла пяти километров. Водители затормозили на пересечении проспекта с улицей Красноармейской.Вторая пробка начала образовываться на улице Ларина. Там, автомобилистам мешает проехать ДТП, которое перекрыло правую полосу автодороги. Пока затор растянулся на 2 километра.Водителям стоит быть осторожными и внимательными за рулем. Не стоит совершать резких маневров и подъезжать близко к соседним авто.