В расписании движения автобусов до Платова внесены изменения
Фото: rostovgortrans.ru
Внесены изменения в расписание автобусов, курсирующих по маршруту № 700 в ростовский аэропорт Платов.
Так, отменяются ночные рейсы. Первый автобус будет отходить с Привокзальной площади в 6:30. Транспорт будет ходить до 20:30 с интервалом в один час. Последний рейс – в 22:00.
В Ростов из Платова автобусы начнут курсировать с 9 часов утра. Транспорт будет ходить до полуночи. Интервал движения составит один час.
- Изменения в расписании связаны с действием ограничительных мер и снижением пассажиропотока, - пояснили в правительстве Ростовской области.
Напомним, в ростовском аэропорту Платов на сегодняшний день отменены все международные рейсы. Кроме того, сокращено количество внутрироссийских самолётов.