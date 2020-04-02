В расписании движения автобусов до Платова внесены изменения

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Внесены изменения в расписание автобусов, курсирующих по маршруту № 700 в ростовский аэропорт Платов.Так, отменяются ночные рейсы. Первый автобус будет отходить с Привокзальной площади в 6:30. Транспорт будет ходить до 20:30 с интервалом в один час. Последний рейс – в 22:00.В Ростов из Платова автобусы начнут курсировать с 9 часов утра. Транспорт будет ходить до полуночи. Интервал движения составит один час.Напомним, в ростовском аэропорту Платов на сегодняшний день отменены все международные рейсы. Кроме того, сокращено количество внутрироссийских самолётов.