Запрет на полеты из ростовского аэропорта продлили до 26 марта

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Полеты из ростовского аэропорта запретили до 26 марта. Информацию подтвердил оператор кубанских аэропортов «Аэродинамика».Воздушную гавань Ростова-на-Дону, как и остальные аэропорты на Юге России, закрыли 24 февраля, в связи с началом спецоперации. Изначально запрет установили до 2 марта, затем его продлевали дважды, и последней датой было 20 марта.В этот раз под запрет попали аэровокзалы в Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Анапе, Белгороде, Краснодаре, Геленджике, Симферополе и Элисте. В Волгограде, Минеральных Водах и Ставрополе аэропорты работают в штатном порядке. Воздушная гавань Сочи – в режиме временного хаба.