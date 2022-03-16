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Запрет на полеты из ростовского аэропорта продлили до 26 марта

Запрет на полеты из ростовского аэропорта продлили до 26 марта

Полеты из ростовского аэропорта запретили до 26 марта. Информацию подтвердил оператор кубанских аэропортов «Аэродинамика».

Воздушную гавань Ростова-на-Дону, как и остальные аэропорты на Юге России, закрыли 24 февраля, в связи с началом спецоперации. Изначально запрет установили до 2 марта, затем его продлевали дважды, и последней датой было 20 марта.

В этот раз под запрет попали аэровокзалы в Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Анапе, Белгороде, Краснодаре, Геленджике, Симферополе и Элисте. В Волгограде, Минеральных Водах и Ставрополе аэропорты работают в штатном порядке. Воздушная гавань Сочи – в режиме временного хаба.
Фото: Яндекс.Новости
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