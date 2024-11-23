Аварийное дерево на Сержантова в Ростове спилят к 26 ноября

Фото: Соцсети.

После публикации о проблемном дереве на улице Сержантова в администрации города пообещали его спилить. Об этом в мэрии сообщили 22 ноября.Аварийное дерево расположено по адресу: Сержантова, 9/27. Постепенно его ветви начинают обрываться и падают на проезжую часть. Одна из веток повредила машину. Опасное дерево находится слишком близко к жилым домам, и дети могут оказаться под ним во время падения. Возмущенные горожане обратились с просьбой удалить его.После публикации материала администрация подтвердила, что снос дерева будет проведен до 26 ноября. Остается надеяться, что оно не упадет во время урагана, который прогнозируют уже в эти выходные. Ведь с 23 по 25 ноября в Ростове ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду. Приближающийся шторм может привести к падению аварийных деревьев раньше, чем специалисты успеют их убрать.