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В Ростовской области тысячи жителей Вешенской остались без света

В Ростовской области тысячи жителей Вешенской остались без света

В станице Вешенской Ростовской области зафиксировано массовое отключение электричества, коснувшееся примерно сорока улиц. Об этом сообщили представители компании «Донэнерго».

В понедельник, 24 марта, около трех часов дня, из-за неполадок в электросети, без света остались около тысячи местных жителей. Электроснабжение прекратилось на 39 улицах населённого пункта.

В списке улиц, где произошло отключение, числятся: Сердинова, Островского, Комсомольская, Малиновского, Никулина, Булавина, Лесная, Кривошлыкова, Сосновая, Стадионный, Буденновский, Суворова, Первомайский, Розы Люксембург, Мостовой, Красный, Степана Разина, Калинина, Кольцевая, Горького, Серафимовича, Мира, Осипенко, Чернышевского, Маяковского, Чкалова, Запорожченко, Гагарина, Ворошилова, Мошкарова, Гвардейский, Молодежная, Школьная, Пушкинский, Красноармейский, Невский, Пекинский, Садовый и Шолохова.

По предварительным данным, электроснабжение жилищ станичников планируется восстановить в течение следующих трёх часов.
Фото: Rostov.ru
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