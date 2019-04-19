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Астролог рассказал, как Венера повлияет на жизнь ростовчан в ближайшем месяце

Астролог рассказал, как Венера повлияет на жизнь ростовчан в ближайшем месяце
Ростовский астролог рассказал, как нужно вести себя в любовных отношениях. По словам Анны Давыдовой, с 20 апреля по 15 мая Венера — планета красоты, любви и роскоши — расположится в знаке Овна.

До этого небесное тело находилось в знаке Рыб. Именно в этом положении оно больше всего проявляло свои свойства — романтические отношения и свадьбы были очень благоприятны и отличались трогательностью и чувственностью.

А вот Овен — это знак изгнания Венеры. Астролог советует быть осторожным в любовных отношениях. Вы заметите, что события проносятся слишком быстро мимо вас. Однако, если вы будете ускользать от партнёра, это, наоборот, подогреет его интерес к вам. Только эта страсть будет мало чем похожа на высокое чувство любви.

Венера — символический управитель брака. Так как её положение сейчас оставляет желать лучшего, то лучше не планировать женитьбу.
Анна Давыдова отмечает, что в любви повезёт только огненным знакам: Льву, Стрельцу и Овну. От них не отстают и люди, в день рождения которых Венера находилась в Овне.

Говоря о внешнем виде человека, астролог не советует радикально менять прическу и имидж. Купленная в этот период одежда потом покажется вам некрасивой и ненужной. Это не коснется только спортивных вещей — Овен любит тему активности.
Будьте осторожны — сейчас вас может потянуть к излишней откровенности. Женщинам захочется быть вызывающе сексуальными.

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