Тельцам, Девам и Козерогам повезёт в любви: астролог из Ростова рассказал, чего ждать от Венеры



Астролог из Ростова-на-Дону рассказал, чего ждать от перехода Венеры в знак Тельца. Анна Давыдова сообщает, кому повезёт в любви, а кому лучше пойти по магазинам и посетить салон красоты.



Уже два дня Венера находится в своей обители — знаке Тельца. Там она пробудет совсем недолго, до 9 июня. Этот период лучше всего подходит для завязывания прочных отношений, планирования свадьбы и примирения с любимыми. Также отличным решением будет заняться творчеством и разработкой дизайнерских проектов.



По словам астролога, знакомства в это время будут гармоничными и стабильными, практически все из них могут перерасти в любовь.



Венера — планеты красоты, она будет склонять вас к покупкам красивых вещей. Астролог советует поддаться этому порыву — вещи идеально вам подойдут и прослужат долго.



Что касается внешности, то обязательно сходите к парикмахеру и сделайте новую стрижку. Также, если вы планируете изменить интерьер своего жилья, то стоит этим заняться прямо сейчас.



В сфере романтики отличатся знаки земной стихии: Телец, Дева и Козерог. Ни в коем случае не спешите в любви. Делайте всё с чувством, толком и расстановкой. Не скупитесь на красоту и изящество — Телец является любителем роскоши.