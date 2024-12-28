Астролог Антонина Кариер рассказала, как повлияет новолуние 31 декабря на людей

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Близится последнее в 2024 году новолуние. Оно пройдет 31 декабря. Антонина Кариер советует уже в первой декаде января 2025-го заняться выполнением всех намеченных планов. Важно лишь взвесить свои потребности и возможности.С 4 по 11 января для Стрельцов, Рыб, Дев и Близнецов есть вероятность отравлений, интоксикации организма, заражения вирусными заболеваниями. Во второй декаде месяца жители рискуют крупно потратиться. Однако этот период также связан и с увеличением доходов.- Заказывать изготовление или приобретать красивые, качественные, для длительного периода эксплуатации, дорогие вещи или предметы интерьера, мебель оптимально 16-25 января. В это же время будет цениться ручной труд, спрос на мастеров различных направлений.Также это хорошее время для согласования различных документов.С 22 по 28 января отличное время, чтобы восстановить отношения и наладить связи (в т. ч. с иностранцами). Хороший период для продажи оборудования, авто, механизмов и инструмента, также для мероприятий, требующих физических усилий, выносливости, выдержки, мужества, для взаимодействия со сложными людьми.А с 28 по 30 января затруднена логистика, усложняется переговорный процесс, возрастает количество ДТП. Не рекомендуется 31 декабря и 1 января проводить плановые операции на костях, зубах и суставах.