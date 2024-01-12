Астролог Антонина Кариер: Каким знакам принесет удачу первое новолуние 2024 года

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Астролог из Ростова-на-Дону Антонина Кариер рассказала, каким знакам Зодиака сулит удача в новолуние, наступившее 11 января. Больше всего энергия звезд повлияет на людей, рожденных в периоды: 09-17 января, 09-16 марта, 08-15 апреля, 09-16 мая, 10-18 июля, 11-18 сентября, 12-19 октября, а также 11-18 ноября.Основными темами месяца станут постановка и достижение конкретных целей и задач, получение прибыли, в том числе от инвестиций, с дальнейшим ее вложением в оборот, поиск идей и дальнейшего внедрения, а также деньги, власть и возможности, которые они дают.- Январь - продуктивный месяц для людей, стремящихся реализовать планы, как те, что отложены до лучших времен, так и глобальные. Например, начать делать зарядку по утрам, изучать иностранный язык, запустить свой курс, сесть за научный труд или заняться ремонтом любимого железного друга, - рассказала астролог.С 18 по 22 января, а также 4-7 февраля надо внимательно слушать свою интуицию, если речь о серьезной сделке и на кону - крупная сумма. Можно поднять, но и есть вероятность потерять. Также могут пострадать люди, которые переоценивают свои способности и преувеличивают свои достижения.С 24 января по 3 февраля - удачный период для купли-продажи дорогих вещей и предметов длительного использования, начиная от одежды и аксессуаров до земельных наделов, заводов и пароходов.С 3 по 5 февраля желательно воздержаться от поездок и полетов за рубеж.