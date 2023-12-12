Астролог Антонина Кариер: Каким знакам принесет удачу новолуние 13 декабря

Фото: Николай Демин.

Астролог из Ростова-на-Дону Антонина Кариер рассказала, каким знакам Зодиака сулит удача в новолуние 13 декабря. По словам специалиста, непосредственно энергия звезд повлияет на людей, рожденных в периоды: 12-19.12; 09-15.02; 09-16.03; 09-15.04; 10-17.06; 12-19.08; 12-19.09; 12-19.10.- В этот период актуальны создание партнерских проектов в сфере информации и обучения, налаживание связей и контактов, нетворкинг, коллаборации, запуск рекламы образовательных курсов и мероприятий, поездки в отдаленные регионы для заключения контрактов о сотрудничестве, а также работа в сфере услуг и перевозок, - рассказала Антонина.Самыми благоприятными будут дни с 13 декабря по 2 января.С 14 декабря по 2 января Меркурий будет ретрограден и располагает к наведению порядка в документах, исправлению ошибок в отчетах, возобновлению обучения и написанию научных трудов. Необходимо планировать поездки и сроки выполнения работ с запасом времени.С 14 по 22 декабря будут изменения в намеченных планах, наблюдаться неустойчивое эмоциональное поведение, заблуждения, импульсивное расходование денежных средств. В расчетах допущены неточности, невыполнение обязательств. Нежелательно в этот период участвовать в непроверенных финансовых программах по увеличению прибыли.С 25 декабря по 1 января хороший период для исследователей, но при этом могут возникать конфликтные ситуации из-за желания показать свое превосходство или же быстро полученный результат придется перепроверять. В эти же даты может увеличиться число заболевших вирусными заболеваниями, обращений с пищевой и алкогольной интоксикацией.С 5 по 16 января благоприятное время для поездки за рубеж, выполнения работ, требующих терпения, сложных технических и строительных работ, купли-продажи машин и оборудования.С 13 по 15 декабря нежелательно проводить плановые операции на тазобедренных суставах, сосудах и тканях малого таза, в области ягодиц и бедер, на позвоночнике, коленных суставах, костях нижних конечностей.