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В Ростове люди массово жаются главе администрации на проблемы с отоплением

В Ростове люди массово жаются главе администрации на проблемы с отоплением
Жители Ростова активно обсуждают проблемы с отоплением в комментариях к посту главы администрации города Александра Скрябина в Telegram. За последние сутки в комментариях к посту появилось около 30 жалоб от горожан.

Напомним, что 11 февраля из-за аварии на тепломагистрали без отопления остались 350 многоквартирных домов. Однако, как оказалось, проблема гораздо более серьезная, чем предполагалось. Жители улиц Волкова, Содружества, 3-й Кольцевой, Разина, Еременко, Пацаева, Добровольского, Доломановского, Тельмана, Суворова и других районов также столкнулись с отсутствием тепла.

Горожане возмущены тем, что в разгар зимы в их домах нет отопления. Некоторые из них отмечают, что эта зима стала самой холодной за последнее время.

Причины массового отключения отопления пока неизвестны. Это уже не первый случай в текущем сезоне, когда жители остаются без тепла. 
Фото: ИИ
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