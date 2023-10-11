В Ростове автохам припарковал машину напротив пандуса для инвалидов

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В Ростове-на-Дону автохам припарковал машину у пандуса для инвалидов. Кадры транспорта местные жители опубликовали в соцсетях 11 октября.По словам горожан, неизвестный оставил транспорт во дворе ЖК «Звездный» на улице Пацаева. Таким образом автовладелец создал настоящее «препятствие» для инвалидов и женщин с колясками. Им приходится объезжать участок, чтобы попасть на территорию жилого комплекса.- Очередной бессовестный человек припарковал свой сарай прямо на тротуаре, - добавили возмущенные горожане.Ростовчане просто не могут пройти по тротуару. При каких обстоятельствах водитель решил припарковаться посреди пешеходной дорожки, пока не известно.Стоит отметить, что периодически местные жители жалуются на неправильную парковку водителей. Как правило, горожане пытаются всяческими способами проучить автовладельцев. Например, ранее машину одного из автохамов обставили мусорными баками.