Скелет собаки, жившей во времена средневековья, обнаружили в Азове



В Азове Ростовской области нашли скелет собаки, возраст которого насчитывает порядка 700 лет. В золотоордынском Азаке было довольно много четвероногих, большая часть которых являлись дворнягами. Иногда встречались и породистые псы, включая крупных сторожевых собак.



Археологи рассказали, что жизнь бедных хвостатых во времена среднековья была нелёгкой. Им часто доставалось палкой по рёбрам, они питались одними костями, после смерти их бросали в хозяйственные ямы.



Но некоторых зверей всё-таки сильно уважали. Скелет одной из них нашли возле человеческого жилища. Рядом в земле лежал кирпич с двумя отпечатками лап.

