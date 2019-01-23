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Археологи Азова приступили к реставрации средневековой гири 

Археологи Азова приступили к реставрации средневековой гири 
Азовские археологи занялись реставрацией весовой гири 14-го века. Такие находки помогают определить, какие меры веса использовали в средневековом Азаке. Город был крупным международным торговым центром. 

- Казалось бы, мы должны находить десятки и сотни предметов, связанных с торговым инвентарём, - говорит завотделом археологии Андрей Масловский. - Но, как ни удивительно, количество весовых гирь из раскопок Азака очень невелико. Причём большинство из них относится не к сфере торговли тонкими и дорогими товарами, а к повседневной торговле. 

В музее есть подобные весовые гири в виде призм, но их немного. Железную же нашли в третий раз. Две из них обнаружили в помещении ветряной мельницы на улице Лермонтова. 

Точный вес гири пока нельзя узнать, так как она не отреставрирована. Предположительно, она весит около 400 граммов.

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