Археологи Азова приступили к реставрации средневековой гири



Азовские археологи занялись реставрацией весовой гири 14-го века. Такие находки помогают определить, какие меры веса использовали в средневековом Азаке. Город был крупным международным торговым центром.



- Казалось бы, мы должны находить десятки и сотни предметов, связанных с торговым инвентарём, - говорит завотделом археологии Андрей Масловский. - Но, как ни удивительно, количество весовых гирь из раскопок Азака очень невелико. Причём большинство из них относится не к сфере торговли тонкими и дорогими товарами, а к повседневной торговле.



В музее есть подобные весовые гири в виде призм, но их немного. Железную же нашли в третий раз. Две из них обнаружили в помещении ветряной мельницы на улице Лермонтова.



Точный вес гири пока нельзя узнать, так как она не отреставрирована. Предположительно, она весит около 400 граммов.