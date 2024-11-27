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Министр транспорта Ростовской области подозревается в незаконном хранении оружия

Министр транспорта Ростовской области подозревается в незаконном хранении оружия
В отношении министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева возбудили уголовное дело. Его подозревают по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия». Об этом сообщили в пресс-службе судов.

Ранее стало известно, что 24 ноября Виталия Кушнарева задержали в момент получения крупной суммы денег. Вместе с ним задержан был и его заместитель Дмитрий Мамелко. После допроса зама отпустили, а министр остался на 72 часа до возбуждения уголовного дела.

По решению Кировского районного суда Ростова Виталию Кушнареву избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца – до 24 января включительно.

Пока неизвестно заключен ли министр транспорта только по этой статье или есть другие эпизоды.
Фото: правительство Ростовской области.
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