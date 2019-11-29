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Правительство Ростовской области потратит на люстры и светильники 2,7 млн рублей

Правительство Ростовской области потратит на люстры и светильники 2,7 млн рублей
Служба эксплуатации административных зданий Правительства Ростовской области» закупит люстры и бра на 2,7 млн рублей.
Соответствующая заявка размещена на портале госзакупок.

Всего планируется приобрести четыре люстры и 11 бра. Три люстры и семь бра предназначаются для конференц-зала здания донского правительства. Ещё одна люстра и четыре бра – для комнаты переговоров.

Средства на покупку выделяются из регионального бюджета.

К технической документации прилагаются изображения конкретных товаров, а также указывается средняя цена каждого изделия. Так, стоимость одной люстры составляет 472 тысячи рублей, одного бра – 76,6 тысяч рублей.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 10 декабря. Поставщик определится через два дня.

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