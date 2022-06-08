Алексею Логвиненко в преддверии Дня России вручили меч Победы
Сити-менеджер Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко принял меч. Уникальный клинок передали в донскую столицу за внесенный вклад во времена Великой Отечественной войны. Торжественная церемония вручения состоялась в Москве.
Донская делегация во главе с губернатором Ростовской области Василием Голубевым прибыла в зал Славы Центрального музея ВОВ на Поклонной горе. Всего мечи Победы получили 45 городов воинской славы из 29 регионов России.
В церемонии приняли участие председатель Совфеда Валентина Матвиенко, представители Минобороны РФ, сенаторы РФ, ветераны ВОВ, Герои Советской Союза и РФ, а также главы регионов, члены Совфеда и общественники.
Торжественное мероприятие стало одним из знаковых событий 2022 года. Оно символизирует вклад фронтовых и тыловых регионов в Победу во времена войны 1941-1945 годов.
Меч Ростова-на-Дону принял глава администрации города Алексей Логвиненко. Вес клинка составляет 4,5 килограмма, а длина — метр, при этом рукоять — около 20 сантиметров. Символ из стали изготовили уральские мастера. Одна сторона оружия украшена цветочным орнаментом и памятной надписью. С другой выгравирована цитата полководца Александра Невского: «Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет».
— Ростов - это не просто город воинской славы, это город-защитник нашей Родины. Донская столица одна из первых приняла удар врага в 1941 году и внесла огромный вклад в дело Великой Победы. События тех лет навсегда вписаны в историю целой страны. Наш город выстоял и продолжает стоять на страже безопасности нашей Родины, а ростовчане продолжают дело своих великих дедов и прадедов – солдат Победы, отстаивая свободу и независимость нашей Родины уже в наше время, — отметил Алексей Логвиненко. — От лица всех жителей Ростова-на-Дону выражаю слова глубокой признательности и благодарности за оказанные честь и доверие хранить уникальный подарок — меч Победы. Уверяю, он займет достойное место среди реликвий донской столицы.
В 1945 году аналогичные мечи Победы Иосиф Сталин торжественно вручал главам государств, входящих в антигитлеровскую коалицию — Франклину Рузвельту и Уинстону Черчиллю. В 2015 году традиция повторилась. Тогда уникальное оружие передали девяти городам-героям.
Ростов-на-Дону официально получил звание города воинской славы в 2008 году. Защитники города проявили мужество и героизм во времена Великой Отечественной войны. В 2010 году в память о павших воинах открыли стелу «Город воинской славы». А площадь, где установили стелу, назвали площадью воинской Славы. Через пять лет, в 2015 году, Ростов вошел с Союз городов воинской славы.