Алексею Логвиненко в преддверии Дня России вручили меч Победы

Фото: администрация Ростова.

Сити-менеджер Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко принял меч. Уникальный клинок передали в донскую столицу за внесенный вклад во времена Великой Отечественной войны. Торжественная церемония вручения состоялась в Москве.Донская делегация во главе с губернатором Ростовской области Василием Голубевым прибыла в зал Славы Центрального музея ВОВ на Поклонной горе. Всего мечи Победы получили 45 городов воинской славы из 29 регионов России.В церемонии приняли участие председатель Совфеда Валентина Матвиенко, представители Минобороны РФ, сенаторы РФ, ветераны ВОВ, Герои Советской Союза и РФ, а также главы регионов, члены Совфеда и общественники.Торжественное мероприятие стало одним из знаковых событий 2022 года. Оно символизирует вклад фронтовых и тыловых регионов в Победу во времена войны 1941-1945 годов.Меч Ростова-на-Дону принял глава администрации города Алексей Логвиненко. Вес клинка составляет 4,5 килограмма, а длина — метр, при этом рукоять — около 20 сантиметров. Символ из стали изготовили уральские мастера. Одна сторона оружия украшена цветочным орнаментом и памятной надписью. С другой выгравирована цитата полководца Александра Невского: «Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет».— Ростов - это не просто город воинской славы, это город-защитник нашей Родины. Донская столица одна из первых приняла удар врага в 1941 году и внесла огромный вклад в дело Великой Победы. События тех лет навсегда вписаны в историю целой страны. Наш город выстоял и продолжает стоять на страже безопасности нашей Родины, а ростовчане продолжают дело своих великих дедов и прадедов – солдат Победы, отстаивая свободу и независимость нашей Родины уже в наше время, — отметил Алексей Логвиненко. — От лица всех жителей Ростова-на-Дону выражаю слова глубокой признательности и благодарности за оказанные честь и доверие хранить уникальный подарок — меч Победы. Уверяю, он займет достойное место среди реликвий донской столицы.В 1945 году аналогичные мечи Победы Иосиф Сталин торжественно вручал главам государств, входящих в антигитлеровскую коалицию — Франклину Рузвельту и Уинстону Черчиллю. В 2015 году традиция повторилась. Тогда уникальное оружие передали девяти городам-героям.Ростов-на-Дону официально получил звание города воинской славы в 2008 году. Защитники города проявили мужество и героизм во времена Великой Отечественной войны. В 2010 году в память о павших воинах открыли стелу «Город воинской славы». А площадь, где установили стелу, назвали площадью воинской Славы. Через пять лет, в 2015 году, Ростов вошел с Союз городов воинской славы.