Алексей Логвиненко вручил сертификаты по 500 тысяч рублей десяти общеобразовательным учреждениям Ростова

Фото: администрация Ростова

В донской столице состоялась городская августовская педагогическая конференция. Она проходит ежегодно в преддверии очередного учебного года. Участие в ней принял глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.Перед форумом он посетил выставку работ юных художников — победителей и призеров муниципального конкурса «275 лет в красках Ростова», посвященного юбилею города. Глава высоко оценил творческие успехи молодежи.На самом форуме собрались более тысячи представителей отрасли. Специалисты по традиции подвели итоги и определили планы на будущее.— Ростовское образование два года подряд является лидером в рейтинге муниципальных систем региона по качеству школьного образования, — отметил глава администрации Ростова-на-Дону. — Важное направление в нашей работе — поддержка педагогов. Одна из значимых мер — предоставление педагогическим работникам служебного жилья. С 2020 года из муниципального фонда учителям выделено 125 жилых помещений. На нынешней конференции ключи от служебного жилья получили еще 15 семей педагогов.Алексей Валентинович вручил сертификаты по 500 тысяч рублей десяти общеобразовательным учреждениям. Все они являются лидерами мониторинга успешности.— В этом году нами принято еще одно важное решение — компенсация расходов за наем жилого помещения молодым семьям отрасли образования. Ежемесячный размер компенсации составит от 15 до 25 тысяч рублей, — добавил глава администрации Ростова-на-Дону.По итогам пленарного заседания была принята резолюция, которая определит приоритеты развития отрасли на предстоящий новый учебный год.