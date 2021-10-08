Алексей Логвиненко и Вадим Сидоров - главные кандидаты на должность сити-менеджера Ростова
На фото слева направо: Алексей Логвиненко и Вадим Сидоров.
Стали известны главные кандидаты на должность главы администрации города Ростова. В финал конкурса на замещение должности сити-менеджера вышли два кандидата. Действующий глава города Алексей Логвиненко и глава Кагальницкого района Вадим Сидоров набрали наибольшее количество баллов по итогам профессионального тестирования и собеседования. Гордума примет окончательное решение о том, кто возглавит мэрию, 19 октября. Контракт будет рассчитан на четыре года.
Всего на должность сити-менеджера Ростова претендовали пять кандидатов. Помимо финалистов, на кресло главы администрации претендовали председатель комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию Дмитрий Олейников,член комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию Анатолий Котляров, а такжед иректор УК «Способ управления» Дмитрий Одинцов.
Лучше всех справился Алексей Логвиненко, набрав 59 баллов. На втором месте – Вадим Сидоров. Он набрал 50 баллов. Третьим стал Дмитрий Олейников (39 баллов), за ним следует Дмитрий Одинцов (35 баллов). Худший результат показал депутат гордумы шестого созыва по Пролетарскому одномандатному избирательному округу № 24 Анатолий Котляров – 29 баллов.
– Можно отметить достаточно высокий уровень доклада действующего главы администрации. Он смог уместить в 15 минут и хороший анализ, и основные направления развития города. Поэтому моя оценка – только «отлично». Кандидат, который занял второе место, достаточно неплохие знания показал в ходе тестирования, с учетом опыта работы на должности в муниципалитете, – прокомментировал DonDay.ru итоги второго этапа председатель конкурсной комиссии Игорь Сорокин.
Он также добавил, что другим кандидатам не хватило системности, видения и понимания городских проблем. А одного желания изменить что-либо недостаточности для такой должности.
Алексей Логвиненко в своем докладе наметил планы на ближайшие несколько лет. Среди задач действующий сити-менеджер отметил развитие левобережной зоны, завершение реализации второго этапа проекта по строительству 62-го канализационного коллектора и создание сети легкого рельсового транспорта.
Конкурент Логвиненко Вадим Сидоров затронул проблемы, решение которых предложил действующий глава администрации. Таких, как загруженность дорог, дефицит школ и детских садов. Однако комиссия раскритиковала Сидорова. Эксперты отметили, что многие данные в докладе кандидата устарели.
С аналогичными отзывами столкнулись и остальные претенденты. Больше всего критики в свой адрес получил Анатолий Котляров, который решил участвовать в конкурсе на должность главы администрации сразу после провала на выборах депутатов Госдумы РФ.