Алексей Логвиненко: Экопарк в квартале возле «Ростов Арены» станет рекреационной зоной для семейного отдыха

Фото: Администрация Ростова.

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко обсудил с инвесторами, застройщиками и представителями архитектурного сообщества планы по дальнейшему развитию экопарка в квартале «Левобережье», который строится на левом берегу Дона восточнее стадиона «Ростов Арена».По словам Алексея Валентиновича, в экопарке в новом квартале «Левобережье» создается рекреационная зона для семейного отдыха. Вместе с благоустройством территории здесь будет построено несколько объектов для физкультурно-оздоровительных и развлекательных мероприятий.- За счет инвесторов будут возведены ледовый комплекс на участке площадью 1,8 гектара, развлекательный центр на территории 0,3 гектара, физкультурно-оздоровительный комплекс на территории 1 гектар, который включает плавательный бассейн длиной 25 метров, а также появится кафе, - рассказал о планах по строительству и благоустройству экопарка Алексей Логвиненко. - На другом участке площадью 1,14 гектара разместятся два футбольных поля. Эти спортивные сооружения будут построены за счет бюджетных средств. Их обустройство уже началось и должно завершиться в следующем году.По итогам совещания глава администрации донской столицы поручил сформировать пообъектные дорожные карты с четкими сроками реализации этапов. После завершения работ по благоустройству инвестор передаст документы на объект муниципалитету. И в конечном результате город должен получить еще один благоустроенный парк для отдыха всей семьей.