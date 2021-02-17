Активистку Веру Олейникову забрали на «скорой» прямо из зала суда в Ростове
Московской активистке Вере Олейниковой стало плохо во время заседания суда. Девушка приехала в Ростов, чтобы поприсутствовать на оглашении приговора Анастасии Шевченко, а сама оказалась на скамье подсудимых.
Как сообщал Rostov.ru, Веру задержали 19 февраля. Ей вменили часть 1 статьи 20.25 КоАП РФ. Дословно она звучит так: «Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный настоящим Кодексом». Ей грозило до 15 суток административного ареста.
Во время заседания в суде Вере стало плохо. Задержанной пришлось вызвать скорую помощь.
- Сахар - 2.9, давление - 140 на 100. «Скорая» меня увозит, - написала активистка в соцсети.
Девушку доставили в отделение токсикологии БСМП № 2 Ростова. Заседание суда перенесли на 5 марта.