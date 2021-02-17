Московскую активистку Веру Олейникову доставили в суд Ростова-на-Дону
В суд Ростова доставили московскую активистку Веру Олейникову. Девушку задержали утром 19 февраля, когда она выходила из подъезда.
В Ростов Вера приехала, чтобы поприсутствовать на суде над Анастасией Шевченко. После оглашения приговора активистка отправилась в Аксай на ночевку к своему знакомому, где на следующий день ее и задержали.
- Меня привезли в Железнодорожный суд. Я нахожусь на пятом этаже, - рассказал Вера в своем телеграм-канале. - Судить меня будет Мария Колесникова. Не знаю, по какой статье. Жду адвоката.
Позже девушка добавила информацию: ей вменяют часть 1 статьи 20.25 КоАП РФ. Дословно она звучит так: «Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный настоящим Кодексом».
Летом 2020 года девушка вышла на площадь перед Донской публичной библиотекой с плакатом, оскорбляющим полицейских. За это Вере назначили штраф в размере 30 тысяч рублей, который она до сих пор не оплатила.
Заседание суда по новой статье уже началось. Вере Олейниковой грозит до 15 суток административного ареста.