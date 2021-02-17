Московскую активистку Веру Олейникову доставили в суд Ростова-на-Дону

В суд Ростова доставили московскую активистку Веру Олейникову. Девушку задержали утром 19 февраля, когда она выходила из подъезда.В Ростов Вера приехала, чтобы поприсутствовать на суде над Анастасией Шевченко. После оглашения приговора активистка отправилась в Аксай на ночевку к своему знакомому, где на следующий день ее и задержали.- Меня привезли в Железнодорожный суд. Я нахожусь на пятом этаже, - рассказал Вера в своем телеграм-канале. - Судить меня будет Мария Колесникова. Не знаю, по какой статье. Жду адвоката.Позже девушка добавила информацию: ей вменяют часть 1 статьи 20.25 КоАП РФ. Дословно она звучит так: «Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный настоящим Кодексом».Летом 2020 года девушка вышла на площадь перед Донской публичной библиотекой с плакатом, оскорбляющим полицейских. За это Вере назначили штраф в размере 30 тысяч рублей, который она до сих пор не оплатила.Заседание суда по новой статье уже началось. Вере Олейниковой грозит до 15 суток административного ареста.