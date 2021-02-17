Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Московскую активистку Веру Олейникову доставили в суд Ростова-на-Дону

Московскую активистку Веру Олейникову доставили в суд Ростова-на-Дону
В суд Ростова доставили московскую активистку Веру Олейникову. Девушку задержали утром 19 февраля, когда она выходила из подъезда.

В Ростов Вера приехала, чтобы поприсутствовать на суде над Анастасией Шевченко. После оглашения приговора активистка отправилась в Аксай на ночевку к своему знакомому, где на следующий день ее и задержали.

- Меня привезли в Железнодорожный суд. Я нахожусь на пятом этаже, - рассказал Вера в своем телеграм-канале. - Судить меня будет Мария Колесникова. Не знаю, по какой статье. Жду адвоката.

Позже девушка добавила информацию: ей вменяют часть 1 статьи 20.25 КоАП РФ. Дословно она звучит так: «Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный настоящим Кодексом».

Летом 2020 года девушка вышла на площадь перед Донской публичной библиотекой с плакатом, оскорбляющим полицейских. За это Вере назначили штраф в размере 30 тысяч рублей, который она до сих пор не оплатила.

Заседание суда по новой статье уже началось. Вере Олейниковой грозит до 15 суток административного ареста.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.