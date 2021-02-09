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Активистку, арестованную на акции в поддержку Навального в Ростове, снова задержали

Активистку, арестованную на акции в поддержку Навального в Ростове, снова задержали
В Ростове активистку, арестованную 31 января на несогласованной протестной акции в поддержку Навального, повторно задержали. 46-летняя Юлия Морозова провела 10 суток в спецприемнике на улице Семашко, 1. Сразу после освобождения ее снова приговорили к административному сроку.

Вечером 10 февраля, как только ростовчанка вышла на свободу, сотрудники Центра «Э» задержали ее и отвезли в отдел полиции. Правоохранители установили по фотографиям, что Юлия участвовала в предыдущей несогласованной акции протеста, которая прошла 23 января.

Женщину в этот же день доставили в Кировский районный суд, где снова вынесли приговор по статье 20.2 КоАП РФ («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»). Юлии Морозовой предстоит провести в спецприемнике еще семь суток.

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