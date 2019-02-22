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Актёр Уилл Смит опубликовал мультик, созданный ростовскими аниматорами

Актёр Уилл Смит опубликовал мультик, созданный ростовскими аниматорами
Известный актёр Уилл Смит выложил в Инстаграме короткий мультик, созданный аниматорами из Ростова. Творческий коллектив «V+» нарисовал небольшой видео-ролик, показывающий, как Уилл едет за рулём кабриолета и пьёт воду.

Мультфильм называется «Вечеринка в городе, где стоит жара». В описании к видеоролику креативщики поблагодарили актёра за вдохновение.

Вероника Куканова, аниматор студии «V+» , рассказала, что все сотрудники восхищаются Уиллом Смитом как актёром и музыкантом. Мультик стал некой данью уважения его творчеству.

Для создания анимации авторы взяли образ актёра из сериала «Принц из Беверли-Хиллз». Также в видео была интегрирована реклама воды, которую Уилл выпускает под собственным брендом «Just Water».

Он, в свою очередь, оценил анимацию и опубликовал её на своей страничке в соцсети.

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