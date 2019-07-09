Администрация Цимлянского района покупает внедорожник за 1,35 млн рублей



Администрация Цимлянского района Ростовской области потратит 1 350 000 рублей на покупку внедорожника. Средства выделяются из районного бюджета.



В документации указано, что в автомобиле. Руль следует обтянуть кожаной отделкой и снабдить подогревом. Машина должна быть новой, 2019-го года выпуска, без пробега. В салоне заказчик требует разместить два дополнительных высокочастотных динамика.



Заявки на участие в конкурсе принимаются до 22 июля. Электронный аукцион назначен на 24 июля. Предоставить администрации автомобиль нужно в течение 20 дней после подписания контракта.