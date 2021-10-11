Администрация Ростова закупает зонты на 100 тысяч рублей

Администрация Ростова-на-Дону закупает мужские зонты на 110 тысяч рублей. Поставщика мэрия ищет на портале госзакупок.В документации прописано, что они нужны чиновникам для «реализации мероприятий межмуниципального сотрудничества». Пятьдесят зонтов должны быть черными, с белой надписью «Ростов-на-Дону» на одном из клиньев купола. Поставить их нужно в здание администрации на улице Большой Садовой, 47.Заявки на участие в конкурсе можно подать до 19 октября. Победителя определят 21 октября.