Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Администрация Ростова закупает зонты на 100 тысяч рублей

Администрация Ростова закупает зонты на 100 тысяч рублей
Администрация Ростова-на-Дону закупает мужские зонты на 110 тысяч рублей. Поставщика мэрия ищет на портале госзакупок.

В документации прописано, что они нужны чиновникам для «реализации мероприятий межмуниципального сотрудничества». Пятьдесят зонтов должны быть черными, с белой надписью «Ростов-на-Дону» на одном из клиньев купола. Поставить их нужно в здание администрации на улице Большой Садовой, 47.

Заявки на участие в конкурсе можно подать до 19 октября. Победителя определят 21 октября.
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.